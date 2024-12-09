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Малик Ньюмэн продолжит карьеру в «Наполи»

Малик Ньюмэн перебрался в Италию.

Американский защитник (27 лет, 191 см) провел предыдущие два сезона в Единой лиге ВТБ в «Автодоре», но переехал в чемпионат Китая. Ньюмэн набирал 14,6 очка за 23 минуты в среднем на старте чемпионата, но теперь перебрался в Европу.

Защитник будет выступать за «Наполи» в чемпионате Италии. Его новый клуб находится на последнем месте в турнире с результатом 0-10.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Наполи»
logoЕдиная лига ВТБ
logoНаполи
переходы
Малик Ньюмэн
logoчемпионат Италии
logoАвтодор
чемпионат Китая
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