Малик Ньюмэн продолжит карьеру в «Наполи»
Малик Ньюмэн перебрался в Италию.
Американский защитник (27 лет, 191 см) провел предыдущие два сезона в Единой лиге ВТБ в «Автодоре», но переехал в чемпионат Китая. Ньюмэн набирал 14,6 очка за 23 минуты в среднем на старте чемпионата, но теперь перебрался в Европу.
Защитник будет выступать за «Наполи» в чемпионате Италии. Его новый клуб находится на последнем месте в турнире с результатом 0-10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Наполи»
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