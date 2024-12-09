Малик Ньюмэн продолжит карьеру в «Наполи»

Малик Ньюмэн перебрался в Италию.

Американский защитник (27 лет, 191 см) провел предыдущие два сезона в Единой лиге ВТБ в «Автодоре », но переехал в чемпионат Китая. Ньюмэн набирал 14,6 очка за 23 минуты в среднем на старте чемпионата, но теперь перебрался в Европу.

Защитник будет выступать за «Наполи » в чемпионате Италии. Его новый клуб находится на последнем месте в турнире с результатом 0-10.