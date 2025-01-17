Кевин Дюрэнт о позитивном приеме от болельщиков «Вашингтона»: «Приятно побывать дома»

Кевин Дюрэнт рассказал о гостевом матче с «Уизардс».

Болельщики тепло приняли уроженца Вашингтона .

«Приятно побывать дома. Не был здесь с прошлого выездного матча. Встретился с братом. Сходил к нему в гости. Прошел по окрестностям.

Это было наиболее важным для меня.

Я благодарен жителям Вашингтона, которые следят за моей карьерой и поддерживают меня. Но главной была встреча с семьей», – признался форвард «Финикса ».

«Санз» победили со счетом 130:123. Дюрэнт набрал 23 очка, 6 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.