Кевин Дюрэнт о позитивном приеме от болельщиков «Вашингтона»: «Приятно побывать дома»
Кевин Дюрэнт рассказал о гостевом матче с «Уизардс».
Болельщики тепло приняли уроженца Вашингтона.
«Приятно побывать дома. Не был здесь с прошлого выездного матча. Встретился с братом. Сходил к нему в гости. Прошел по окрестностям.
Это было наиболее важным для меня.
Я благодарен жителям Вашингтона, которые следят за моей карьерой и поддерживают меня. Но главной была встреча с семьей», – признался форвард «Финикса».
«Санз» победили со счетом 130:123. Дюрэнт набрал 23 очка, 6 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
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