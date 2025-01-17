Кевин Дюрэнт о самой сложной победе в серии плей-офф: «Финал Запада против «Сперс» в 2012-м»

Кевин Дюрэнт назвал самую сложную победу в серии плей-офф за карьеру.

Форвард «Финикса » вспомнил о противостоянии с «Сан-Антонио » в финале Западной конференции 2012 года, когда его «Оклахома» победила техасцев в шести матчах.

«2012, финал Запада, «Сперс». Нам противостояла команда, которая выиграла 20 или сколько там чертовых матчей подряд. Мы горели 0-2, а потом взяли четыре игры подряд, заполучив путевку в финал.

На мой взгляд, легендарная серия, особенно тот матч номер шесть», – считает Кевин .