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Кевин Дюрэнт о самой сложной победе в серии плей-офф: «Финал Запада против «Сперс» в 2012-м»

Кевин Дюрэнт назвал самую сложную победу в серии плей-офф за карьеру.

Форвард «Финикса» вспомнил о противостоянии с «Сан-Антонио» в финале Западной конференции 2012 года, когда его «Оклахома» победила техасцев в шести матчах.

«2012, финал Запада, «Сперс». Нам противостояла команда, которая выиграла 20 или сколько там чертовых матчей подряд. Мы горели 0-2, а потом взяли четыре игры подряд, заполучив путевку в финал.

На мой взгляд, легендарная серия, особенно тот матч номер шесть», – считает Кевин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНБА
logoСан-Антонио
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoФиникс
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