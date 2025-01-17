Кевин Дюрэнт о самой сложной победе в серии плей-офф: «Финал Запада против «Сперс» в 2012-м»
Кевин Дюрэнт назвал самую сложную победу в серии плей-офф за карьеру.
Форвард «Финикса» вспомнил о противостоянии с «Сан-Антонио» в финале Западной конференции 2012 года, когда его «Оклахома» победила техасцев в шести матчах.
«2012, финал Запада, «Сперс». Нам противостояла команда, которая выиграла 20 или сколько там чертовых матчей подряд. Мы горели 0-2, а потом взяли четыре игры подряд, заполучив путевку в финал.
На мой взгляд, легендарная серия, особенно тот матч номер шесть», – считает Кевин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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