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Том Тибодо: «Майлз Макбрайд – наш мастер на все руки»

Том Тибодо высоко оценивает прогресс Майлза Макбрайда.

Защитник «Нью-Йорка» получает больше времени на площадке в этом сезоне (23,9 минуты) и демонстрирует лучшие в карьере средние показатели набранных очков (9,4), подборов (2,6) и передач (3).

«Есть несколько вещей с которыми он справляется действительно хорошо. Может прессинговать по всей площадке. При этом нужно хорошо читать игру, чтобы не попасться на высокий заслон и не открыть прямой проход в краску, который разрушит наши защитные порядки. Он начинает неплохо чувствовать этот момент.

Он наш мастер на все руки: прессинг игрока с мячом, командная оборона, активная борьба, важные броски. Он не боится ответственности. Это все нам очень в нем нравится», – рассудил главный тренер «Никс» Том Тибодо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Тома Тибодо, Youtube TJ Sports USA
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