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Евролига. «Црвена Звезда» – «Фенербахче», «Барселона» примет «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

Сербская «Црвена Звезда» сыграет с турецким «Фенербахче», испанская «Барселона» примет греческий «Панатинаикос».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 14-6, Монако – 13-7, Панатинаикос Греция – 13-7, Фенербахче Турция – 12-7, Париж Франция – 12-7, Бавария Германия – 11-8, Црвена Звезда Сербия – 11-8, Милан Италия – 12-9, Барселона Испания – 11-9, Реал Испания – 11-9, Жальгирис Литва – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Партизан Сербия – 10-11, Виллербан Франция – 8-12, Баскония Испания – 8-13, Виртус Италия – 6-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-16, Альба Германия – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЖальгирис
logoПанатинаикос
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
logoМонако
logoБавария
logoБарселона
результаты
logoФенербахче
logoВиртус
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