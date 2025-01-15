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Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Были очень собраны и мотивированы»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над МБА-МАИ – 88:65.

«Такое резвое начало не было планом, но было пожеланием – мы здорово начали, за первую четверть позволили МБА-МАИ набрать лишь 10 очков, убежали на «+19». Мы были очень собраны и мотивированы, этого иногда не хватает, но вы знаете, тренеры всегда должны хотеть большего – мы должны продолжать и стремиться быть еще лучше.

Этим матчем завершаем выездную серию, рады, что снова вернемся на свою площадку, все же болельщики придают нам отличный импульс, но в то же время я должен отметить, что мы здорово провели это выездное турне», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoМБА-МАИ
Андреас Пистиолис
logoЕдиная лига ВТБ
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