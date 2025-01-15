Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
Андреас Пистиолис оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с МБА-МАИ.
«Серия наших выездных матчей продолжается, и в последнее время мы показываем хороший баскетбол.
Наш следующий соперник давал нам бой в предыдущих встречах. Всегда опасно, когда команда, которая выходит против тебя, играет так, будто ей нечего терять. Потому нам надо удерживать то же качество игры и тот же ритм, которые мы демонстрируем в последнее время», – заявил главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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