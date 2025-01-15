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Сергей Кущенко: «До сих пор припоминаю судьям ошибку, которая не позволила МБА в первом сезоне обыграть ЦСКА»

Сергей Кущенко поделился мнением о московском дерби между ЦСКА и МБА-МАИ.

«Любые события, которые привлекают народ и разжигают искру противостояния — только плюс для Единой Лиги ВТБ. Я помню первые матчи команды-новичка МБА, которая составляла очень серьезную конкуренцию ЦСКА. Также помню и судейскую ошибку, которая не дала тогда МБА выиграть. До сих пор указываю рефери, что он пропустил самое главное.

Поэтому в играх между московскими командами всегда есть нерв. Философия МБА — русские игроки и тренеры. Все хотят, чтобы эта команда обыграла европейских грандов. Сейчас мы, конечно, немного закрыты, но если нынешний состав ЦСКА выпустить в Европу, то они бы могли спокойно биться за плей-офф.

Прошедший матч между МБА-МАИ и «Самарой» можно назвать шоу молодых талантов. В Самаре непростая ситуация, но, надеюсь, она разрешиться в пользу баскетбола. Лига — это продукт качественного баскетбола. Если в лиге играют ведущие мировые и европейские игроки, то качество баскетбола высокое. Сейчас ситуация такова, что команды большой четверки подписывают игроков высокого уровня, хоть это и не так просто, потому что соревнования только внутри Лиги ВТБ. И с легионерами, и без качество баскетбола в Лиге высокое.

Российские игроки — душа и энергетика. В этом сезоне мы можем увидеть, сколько российских игроков устанавливают рекорды. МБА-МАИ — самый крутой пример. Андрей Зубков перешел в МБА и как же он играет! Но рекорды — временная история. Завтра в команде появятся более сильные игроки, и надо быть к этому готовым. Сегодня в Лиге ВТБ русские молодые игроки получают колоссальное игровое время, они показывают, что веря в них, они могут вырасти в звезд. Я видел, как трудятся молодые американские игроки, чтобы достичь высот. Этого точно не хватает россиянам, которые вдруг стали хорошо играть и им стали даваться возможности. Следующий шаг — трудиться 24/7», – сказал президент Единой лиги ВТБ в эфире предматчевой студии МБА ШОУ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальная VK-страница МБА-МАИ
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