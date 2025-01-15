Никола Йокич быстрее всех в НБА набрал 15 тысяч очков, 7 500 подборов и 5 тысяч передач
Никола Йокич обновил уникальное достижение НБА.
Центровой «Денвера» быстрее всех в истории НБА набрал в сумме 15 тысяч очков, 7 500 подборов и 5 тысяч передач.
Йокич покорил данные отметки по итогам 709 матчей, превзойдя Лэрри Берда (799).
Лидер «Денвера» во вторник стал вторым центровым в истории НБА с 5 тысячами результативных передач. Ранее подобной отметки удалось достичь лишь легендарному Кариму Абдул-Джаббару.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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