Никола Йокич быстрее всех в НБА набрал 15 тысяч очков, 7 500 подборов и 5 тысяч передач

Никола Йокич обновил уникальное достижение НБА.

Центровой «Денвера » быстрее всех в истории НБА набрал в сумме 15 тысяч очков, 7 500 подборов и 5 тысяч передач.

Йокич покорил данные отметки по итогам 709 матчей, превзойдя Лэрри Берда (799).

Лидер «Денвера» во вторник стал вторым центровым в истории НБА с 5 тысячами результативных передач. Ранее подобной отметки удалось достичь лишь легендарному Кариму Абдул-Джаббару.