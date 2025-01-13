Джейсон Кидд о Николе Йокиче: «Лучший в мире»

Джейсон Кидд комплиментарно отозвался о Николе Йокиче.

«Йокич – один из лучших в нашем деле. Если он промахивается, то находит способ исправить это, совершает подбор в нападении и добавляет мяч в корзину.

Мы должны работать над этим. Понимая, что он лучший в мире, мы должны пытаться в чем-то ему помешать», – заявил главный тренер «Мэверикс».

«Даллас » в воскресенье уступил «Денверу » со счетом 101:112, в активе серба 19 очков, 18 подборов, 9 передач и 3 перехвата.