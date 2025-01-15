Никола Йокич стал вторым центровым в истории НБА с 5 тысячами передач. Ранее подобное удалось лишь Кариму Абдул-Джаббару

Никола Йокич повторил уникальное достижение для центровых НБА.

Лидер «Денвера » стал вторым центровым в истории НБА с 5 тысячами результативных передач. Ранее подобной отметки удалось достичь лишь легендарному Кариму Абдул-Джаббару .

Бывший игрок «Милуоки» и «Лейкерс» за 20 сезонов в НБА отдал 5 660 передач.

Йокич сделал юбилейную передачу во встрече с «Далласом» (118:99), в которой оформил трипл-дабл – 10 очков, 14 подборов и 10 передач.