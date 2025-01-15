Никола Йокич стал вторым центровым в истории НБА с 5 тысячами передач. Ранее подобное удалось лишь Кариму Абдул-Джаббару
Никола Йокич повторил уникальное достижение для центровых НБА.
Лидер «Денвера» стал вторым центровым в истории НБА с 5 тысячами результативных передач. Ранее подобной отметки удалось достичь лишь легендарному Кариму Абдул-Джаббару.
Бывший игрок «Милуоки» и «Лейкерс» за 20 сезонов в НБА отдал 5 660 передач.
Йокич сделал юбилейную передачу во встрече с «Далласом» (118:99), в которой оформил трипл-дабл – 10 очков, 14 подборов и 10 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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