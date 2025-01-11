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Андреас Пистиолис: «Считаю Пермь баскетбольным городом и всегда наслаждаюсь атмосферой в зале»

Андреас Пистиолис выразил восхищение атмосферой на матче против «Пармы» в Перми.

«Прежде всего, отмечу, что мне нравится играть перед болельщиками «Пармы». Я считаю Пермь баскетбольным городом и всегда наслаждаюсь атмосферой в зале.

Серьезно подготовились к матчу, знали, что нам будет противостоять хорошая команда, которая показывает хорошие результаты в последнее время. Мы были настроены, все сделали правильно, сыграли, как чемпионы, и это предопределило исход.

Черпали мотивацию из недавних успехов «Пармы» и из наших предыдущих встреч, в которых мы были недовольны качеством игры, несмотря на победы», – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА разгромил «Парму» в гостях со счетом 101:64.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЦСКА
Андреас Пистиолис
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
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