Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
«Вашингтон» может обменять Йонаса Валанчюнаса на два пика второго раунда.
«Один источник в лиге, чья команда в настоящее время не ведет переговоры с «Уизардс» по Валанчюнасу, считает, что максимум, который «Вашингтон» может получить за него, — это два пика во втором раунде», – пишет The Athletic.
Литовский центровой в нынешнем сезоне набирает за «Вашингтон» 11,6 очка, 8,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем