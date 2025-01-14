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Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда

«Вашингтон» может обменять Йонаса Валанчюнаса на два пика второго раунда.

«Один источник в лиге, чья команда в настоящее время не ведет переговоры с «Уизардс» по Валанчюнасу, считает, что максимум, который «Вашингтон» может получить за него, — это два пика во втором раунде», – пишет The Athletic.

Литовский центровой в нынешнем сезоне набирает за «Вашингтон» 11,6 очка, 8,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoЙонас Валанчюнас
возможные переходы
logoВашингтон
logoНБА
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