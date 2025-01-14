Леброн Джеймс: «У «Лейкерс» огромный потенциал для роста. В феврале или марте у нас будет другая команда»
Леброн Джеймс рассказал, какой видит визитную карточку «Лейкерс».
В словах звездного форварда, возможно, был намек на изменения в составе перед февральским дедлайном.
«Наша идентичность в защите, где мы хотим привнести в игру физическую составляющую, борьбу, заставить соперников делать то, что им не нравится. В нападении мы хотим делиться мячом. Мы очень хороши, когда у нас больше 20 передач за матч.
У «Лейкерс» огромный потенциал для роста. В феврале или марте, полагаю, у нас будет другая команда. Мне нравятся наши шансы, и мы должны продолжать работать», – произнес 40-летний баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: GoJo and Golic’
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