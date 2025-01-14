Леброн Джеймс: «У «Лейкерс» огромный потенциал для роста. В феврале или марте у нас будет другая команда»

Леброн Джеймс рассказал, какой видит визитную карточку «Лейкерс».

В словах звездного форварда, возможно, был намек на изменения в составе перед февральским дедлайном.

«Наша идентичность в защите, где мы хотим привнести в игру физическую составляющую, борьбу, заставить соперников делать то, что им не нравится. В нападении мы хотим делиться мячом. Мы очень хороши, когда у нас больше 20 передач за матч.

У «Лейкерс » огромный потенциал для роста. В феврале или марте, полагаю, у нас будет другая команда. Мне нравятся наши шансы, и мы должны продолжать работать», – произнес 40-летний баскетболист.