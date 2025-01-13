Клэй Томпсон о 16 тысячах очков в НБА: «Круто, конечно, но когда думаешь о 40 тысячах Леброна...»

Клэй Томпсон отреагировал на свое достижение в НБА.

Защитник «Мэверикс» в воскресенье покорил отметку в 16 тысяч набранных очков в лиге.

«Круто, конечно, но когда думаешь о 40 тысячах Леброна ... Вот что действительно потрясает. Невероятно», – констатировал Томпсон .