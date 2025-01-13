Клэй Томпсон о 16 тысячах очков в НБА: «Круто, конечно, но когда думаешь о 40 тысячах Леброна...»
Клэй Томпсон отреагировал на свое достижение в НБА.
Защитник «Мэверикс» в воскресенье покорил отметку в 16 тысяч набранных очков в лиге.
«Круто, конечно, но когда думаешь о 40 тысячах Леброна... Вот что действительно потрясает. Невероятно», – констатировал Томпсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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