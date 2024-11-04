Ассистент «Уорриорз» Рон Адамс: «Никто не придает больше уверенности шутерам, чем Стив Керр»
Рон Адамс прокомментировал удачный старт Бадди Хилда в новой команде.
«В одном из предсезонных матчей Хилд забросил 4 из 14 дальних. У него не шла игра, он выбирал тяжелые броски. Уходил с площадки в последней четверти. И Стив Керр посмеялся вместе с ним, обняв его. Этот эпизод стал главным результатом того матча.
Стив – великолепный тренер. За него всегда здорово играть. Но лучше всего, если ты шутер. Бадди Хилда критически оценивали во многих командах. Особенно, когда он пришел в лигу. Если у него не шел бросок, он не выходил на площадку. Шутерам нельзя играть с таким ощущением. Им нужна свобода и право на бросок. И никто не придает шутерам уверенности больше, чем Стив Керр», – заявил ассистент «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 95.7 The Game в сети X
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