Руди Гобер о Дрэймонде Грине: «Хочу видеть его счастливым»
Руди Гобер принял Дрэймонда Грина таким, какой он есть.
По словам центрового «Миннесоты», он оставил вражду с форвардом «Голден Стэйт» позади и поддерживает игрока калифорнийской команды.
«Трудно порой понять, что творится в голове у другого человека.
Я просто надеюсь, что он счастлив, потому что он отец, муж, лидер сообщества.
Независимо от того, что происходило в прошлом, я сочувственно настроен по отношению ко всем. Хочу видеть его счастливым и лучшей версией себя», – признался француз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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