1

Руди Гобер о Дрэймонде Грине: «Хочу видеть его счастливым»

Руди Гобер принял Дрэймонда Грина таким, какой он есть.

По словам центрового «Миннесоты», он оставил вражду с форвардом «Голден Стэйт» позади и поддерживает игрока калифорнийской команды.

«Трудно порой понять, что творится в голове у другого человека.

Я просто надеюсь, что он счастлив, потому что он отец, муж, лидер сообщества.

Независимо от того, что происходило в прошлом, я сочувственно настроен по отношению ко всем. Хочу видеть его счастливым и лучшей версией себя», – признался француз.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoМиннесота
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoРуди Гобер
logoДрэймонд Грин
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Дрэймонда Грина новый способ издеваться над Гобером – «спокойной ночи»
179 декабря 2024, 12:15
Дрэймонд Грин о Руди Гобере: «Для игрока НБА исключение из ротации любой сборной, кроме США, выглядит невероятным»
88 августа 2024, 07:05
Игроки «Миннесоты» после 4-го матча с «Далласом» решили не давать интервью Inside The NBA в знак солидарности с Гобером и Таунсом
211 июня 2024, 08:06
«Это неправильно». Эдди Джонсон раскритиковал Дрэймонда Грина за неуважение к Руди Гоберу
1525 мая 2024, 17:50
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Локомотив-Кубань»
6 минут назад
Джимми Батлер пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды. У «Хит» 10-страничный список претензий к игроку
817 минут назад
Стив Керр: «Я тренер команды и должен найти способ как-то помочь ей. И у меня это сейчас плохо получается»
335 минут назад
Стив Керр о Бадди Хилде: «Я доверяю ему и продолжу доверять»
44 минуты назад
Стефен Карри о неудачном выступлении «Уорриорз»: «Это не значит, что мы должны совершать отчаянные сделки. Важно думать о будущем клуба»
254 минуты назад
Дарко Раякович о соперничестве с Карри: «Напьюсь и буду праздновать в день, когда он завершит карьеру»
сегодня, 06:21
НБА. «Хьюстон» одолел «Мемфис», «Сан-Антонио» грохнул «Лейкерс» в Лос-Анджелесе и другие результаты
152сегодня, 06:13
Джа Морэнт забросил с середины площадки на исходе владения в матче с «Рокетс»
1сегодня, 05:41Видео
Джордан Пул пришел на матч в костюме Гарри Поттера
10сегодня, 05:33Фото
Джейлен Грин повторил рекорд карьеры по очкам (42), реализовав 72,2% с игры в победном матче с «Мемфисом»
сегодня, 04:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
вчера, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
вчера, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
вчера, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
вчера, 15:47
Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы
вчера, 13:59
«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса
вчера, 09:11
Чемпионат Италии. 33 очка Миротича помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие результаты
12 января, 21:54
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» проиграла «Дубаю» на своей площадке, «Будучность» разгромила «Морнар Бар» и другие результаты
12 января, 20:53
Чемпионат Франции. «Дижон» нанес поражение «Виллербану», «Париж» выиграл у «Бурка»
12 января, 20:50
Чемпионат Турции. 29 очков Хэйса-Дэвиса помогли «Фенербахче» обыграть «Бешикташ», «Анадолу Эфес» был сильнее «Галатасарая» и другие результаты
12 января, 20:49
Рекомендуем