Руди Гобер о Дрэймонде Грине: «Хочу видеть его счастливым»

Руди Гобер принял Дрэймонда Грина таким, какой он есть.

По словам центрового «Миннесоты», он оставил вражду с форвардом «Голден Стэйт » позади и поддерживает игрока калифорнийской команды.

«Трудно порой понять, что творится в голове у другого человека.

Я просто надеюсь, что он счастлив, потому что он отец, муж, лидер сообщества.

Независимо от того, что происходило в прошлом, я сочувственно настроен по отношению ко всем. Хочу видеть его счастливым и лучшей версией себя», – признался француз.