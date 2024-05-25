«Это неправильно». Эдди Джонсон раскритиковал Дрэймонда Грина за неуважение к Руди Гоберу

Эдди Джонсон раскритиковал Дрэймонда Грина за неуважение к Руди Гоберу.

Бывший игрок НБА Эдди Джонсон раскритиковал (« »), который назвал (« ») «отстоем» в эфире TNT.

«Нельзя позволять своей зависти к человеку, у которого четыре награды «Лучший оборонительный игрок» против твоей одной, омрачать свою работу на национальном телевидении в качестве эксперта.

Когда действующий игрок, которого пригласили на телевидение, чтобы поговорить о матче, по личным причинам нападает на другого игрока, который участвует в финале конференции – это неправильно», – написал Джонсон в соцсети.