Энтони Эдвардс об оскорбительных жестах в адрес судьи: «Глупое поведение. Больше не повторится»

Энтони Эдвардс отреагировал на очередной штраф от НБА.

Лига оштрафовала лидера «Миннесоты» на 50 тысяч долларов за оскорбительные жесты в адрес судьи в матче с «Мемфисом».

«Я совершил дурацкую, незрелую, глупую ошибку, демонстрируя средний палец. Все это вообще не имеет никакого отношения к судьям. Это просто мое глупое поведение. Но больше не повторится.

Я больше не получу технических фолов, больше ничего не произнесу на площадке», – сказал Эдвардс .

Энтони лидирует в сезоне с 9 техническими.

В этом сезоне лига оштрафовала Эдвардса на общую сумму 285 000 долларов за пять разных нарушений, преимущественно за ненормативную лексику.