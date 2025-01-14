Энтони Эдвардс об оскорбительных жестах в адрес судьи: «Глупое поведение. Больше не повторится»
Энтони Эдвардс отреагировал на очередной штраф от НБА.
Лига оштрафовала лидера «Миннесоты» на 50 тысяч долларов за оскорбительные жесты в адрес судьи в матче с «Мемфисом».
«Я совершил дурацкую, незрелую, глупую ошибку, демонстрируя средний палец. Все это вообще не имеет никакого отношения к судьям. Это просто мое глупое поведение. Но больше не повторится.
Я больше не получу технических фолов, больше ничего не произнесу на площадке», – сказал Эдвардс.
Энтони лидирует в сезоне с 9 техническими.
В этом сезоне лига оштрафовала Эдвардса на общую сумму 285 000 долларов за пять разных нарушений, преимущественно за ненормативную лексику.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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