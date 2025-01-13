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Айзейя Коллиер и Тревелин Куин – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Топ-10 по итогам матчей 12 января возглавили Айзейя Коллиер («Юта») и Тревелин Куин («Орландо»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoАйзейя Коллиер
logoОрландо
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