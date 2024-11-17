Де’Аарон Фокс смог завершить быструю атаку, чуть не потеряв кроссовок в процессе
Де’Аарон Фокс набрал 49 очков в игре против «Джаз».
В одном из моментов разыгрывающий «Сакраменто» перехватил мяч во время передачи Дрю Юбэнкса на Айзейю Коллиера, но чуть не потерял кроссовок из-за контакта с другим игроком. Фокс сумел вставить ногу обратно и завершить быструю атаку из-под кольца.
Матч закончился победой его команды со счетом 121:117.
«Такое случается в любых кроссовках, в которых я выходил на площадку. Единственной мыслью у меня в голове было засунуть ногу обратно и закончить владение. Всегда смешно видеть на повторе, как все происходящее отражается на лице. Такое случается», – посмеялся Фокс после матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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