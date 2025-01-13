Грэйсон Аллен не смог доиграть матч с «Шарлотт» из-за проблем с коленом

Грэйсон Аллен получил повреждение колена.

Защитник «Финикса» не появлялся на площадке во второй половине матча с «Шарлотт» (120:113) из-за болей в левом колене.

Аллен успел набрать 13 очков, степень серьезности повреждения неизвестна.