Грэйсон Аллен не смог доиграть матч с «Шарлотт» из-за проблем с коленом
Грэйсон Аллен получил повреждение колена.
Защитник «Финикса» не появлялся на площадке во второй половине матча с «Шарлотт» (120:113) из-за болей в левом колене.
Аллен успел набрать 13 очков, степень серьезности повреждения неизвестна.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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