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«Индиана» не хочет обменивать Эндрю Нембхарда

«Индиана» не собирается расставаться с Эндрю Нембхардом.

Несмотря на большой интерес со стороны клубов НБА, «Пэйсерс» не готовы обменять атакующего защитника. Клуб рассматривает Нембхарда как идеального партнера по задней линии для Тайриза Хэлибертона.

Нембхард успешно заменял Хэлибертона в прошлом сезоне. В этом сезоне Нембхард показывает рекордные показатели в карьере – 10,3 очка, 3,4 подбора и 4,9 передачи в среднем за встречу.

В нынешнем сезоне Нембхард зарабатывает чуть более 2 млн долларов. В следующем сезоне вступит в силу продление контракта на три года и 58,6 млн.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
logoИндиана
logoЭндрю Нембхард
возможные переходы
logoНБА
logoТайриз Халибертон
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