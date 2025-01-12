«Индиана» не хочет обменивать Эндрю Нембхарда

«Индиана» не собирается расставаться с Эндрю Нембхардом.

Несмотря на большой интерес со стороны клубов НБА , «Пэйсерс» не готовы обменять атакующего защитника. Клуб рассматривает Нембхарда как идеального партнера по задней линии для Тайриза Хэлибертона.

Нембхард успешно заменял Хэлибертона в прошлом сезоне. В этом сезоне Нембхард показывает рекордные показатели в карьере – 10,3 очка, 3,4 подбора и 4,9 передачи в среднем за встречу.

В нынешнем сезоне Нембхард зарабатывает чуть более 2 млн долларов. В следующем сезоне вступит в силу продление контракта на три года и 58,6 млн.