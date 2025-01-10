У «Индианы» получилась наименьшая возможная сумма номеров игроков на площадке в матче против «Чикаго»

«Пэйсерс» похвастались математическим достижением.

В домашнем матче против «Чикаго » у команды на площадке оказались баскетболисты с минимально возможной суммой игровых номеров. Забавный факт оценил один из болельщиков, после чего его отметили и в соцсетях клуба.

Матч закончился в пользу хозяев со счетом 129:113.