Джимми Батлер завершил встречу с «Финиксом» при «+20» из-за боли в спине
«Голден Стэйт» не стал держать Джимми Батлера на площадке с травмой.
Джимми Батлер отыграл 14 минут в матче с «Финиксом». Форвард «Уорриорз» завершил выступление во 2-й четверти при преимуществе в 20 очков (50:30).
Клуб сообщил, что у игрока болевые ощущения в нижней части спины.
Батлер успел набрать 2 очка, 4 подбора и 2 передачи.
