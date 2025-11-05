Джимми Батлер завершил встречу с «Финиксом» при «+20» из-за боли в спине

«Голден Стэйт» не стал держать Джимми Батлера на площадке с травмой.

Джимми Батлер отыграл 14 минут в матче с «Финиксом». Форвард «Уорриорз» завершил выступление во 2-й четверти при преимуществе в 20 очков (50:30). Клуб сообщил, что у игрока болевые ощущения в нижней части спины. Батлер успел набрать 2 очка, 4 подбора и 2 передачи.