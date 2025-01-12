Демаркус Казинс завершит сезон-2024/25 в Монголии

Демаркус Казинс будет выступать в Монголии.

Американский центровой (34 года, 208 см) подписал контракт с командой «Селенге Бодонс», базирующейся в Сухэ-Баторе.

Население города составляет около 61 000 жителей. Команда «Селенге Бодонс» дебютировала в Монгольской баскетбольной лиге в этом сезоне и, одержав 11 побед, в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице.

Клуб подписал Казинса после того, как его владелец Наранбаатар Лунден пообещал привести в команду игрока калибра НБА.

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА не играет в лиге с 2022 года.