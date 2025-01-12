Демаркус Казинс завершит сезон-2024/25 в Монголии
Демаркус Казинс будет выступать в Монголии.
Американский центровой (34 года, 208 см) подписал контракт с командой «Селенге Бодонс», базирующейся в Сухэ-Баторе.
Население города составляет около 61 000 жителей. Команда «Селенге Бодонс» дебютировала в Монгольской баскетбольной лиге в этом сезоне и, одержав 11 побед, в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице.
Клуб подписал Казинса после того, как его владелец Наранбаатар Лунден пообещал привести в команду игрока калибра НБА.
Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА не играет в лиге с 2022 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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