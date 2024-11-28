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Демаркус Казинс: «Ожидать, что Зайон Уильямсон преуспеет в Новом Орлеане, было первой ошибкой»

Казинс раскритиковал «Пеликанс» за то, что они выбрали на драфте Уильямсона.

«Это было плохое решение. Давайте вернемся назад — когда Зайона Уильямсона выбрали на драфте, и стало известно, что он поедет в Новый Орлеан, и у него были проблемы с весом, вот тогда все стало плохо.

Новый Орлеан — это не тот город, где дают здоровье. Это город, куда вы едете, чтобы набрать пять килограммов. Вы едете туда, чтобы пить и хорошо проводить время. Такова культура Нового Орлеана.

Поэтому поместить этого парня в такую ​​ситуацию и ожидать, что он в ней преуспеет, было первой ошибкой», – сказал бывший игрок «Пеликанс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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