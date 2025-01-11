Саша Везенков набрал рекордные в карьере 45 очков в победном матче с «Баварией» (112:69)
Саша Везенков привел «Олимпиакос» к крупной победе в Евролиге.
Форвард набрал 45 очков и сделал 7 подборов. Везенков реализовал 10 из 10 двухочковых бросков и 8 из 10 трехочковых.
Показатель результативности игрока стал лучшим в его карьере и 3-м в истории Евролиги.
36 командных передач оказались рекордными для греческого клуба.
«Олимпиакос» разгромил «Баварию» со счетом 112:69 и занимает 1-е место в турнире с результатом 14-6.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
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