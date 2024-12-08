0

ACB. «Барселона» встретится с «Мурсией», «Реал» примет «Уникаху» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Барселона» примет «Мурсию», идущую рядом в турнирной таблице. «Реал» сыграет с лидером чемпионата «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 8-1, Тенерифе – 7-2, Валенсия – 7-2, Реал – 6-3, Гран-Канария – 6-3, Сарагоса – 6-4, Манреса – 6-4, Мурсия – 5-4, Барселона – 5-4, Ховентуд – 5-4, Андорра – 4-6, Баскония – 3-6, Бильбао – 3-6, Гранада – 3-6, Форса Льейда – 3-7, Баскет Корунья – 3-7, Бреоган – 2-7, Жирона – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoРеал
logoчемпионат Испании
logoХовентуд
logoГран-Канария
logoБильбао
logoГранада
logoБаскония
logoБреоган
logoМурсия
logoУникаха
logoБарселона
результаты
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Баскония» проиграла «Реалу» и не вышла в плей-офф, «Уникаха» разгромила «Паленсию» и заняла 1-е место в таблице
212 мая, 19:10
ACB. «Реал» обыграл «Гран-Канарию», «Манреса» уступила «Барселоне» и другие результаты
14 мая 2022, 23:52
АСВ. 34-й тур. «Уникаха» победила «Каха Лаборал», «Валенсия» обыграла «Ховентуд» и другие результаты
316 мая 2010, 12:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ встретится с «Астаной»
48 минут назад
НБА. 41+10 от Мобли помогли «Кливленду» обыграть в гостях «Шарлотт», «Бостон» уступил «Мемфису», 56 очков Йокича не спасли «Денвер» в матче с «Уизардс» и другие результаты
8650 минут назад
79-й трипл-дабл Луки Дончича (30+13+11) позволил ему обогнать Уилта Чемберлена и Джеймса Хардена
1сегодня, 06:15Видео
Бронни Джеймс установил рекорд профессиональной карьеры в 16 очков в матче G-лиги
5сегодня, 05:50Видео
Джа Морэнт был близок к трипл-даблу (32+9+9) в победном матче с «Бостоном»
5сегодня, 05:30Видео
Эван Мобли установил личный рекорд результативности (41 очко) в матче с «Шарлотт»
1сегодня, 05:19Видео
Никола Йокич: «Зарплата меньше, чем обычно, и перевод на скамейку. Нам нужна мотивация»
9сегодня, 05:10
39 очков и 9 попаданий из-за дуги Джордана Пула помогли «Вашингтону» прервать серию из 16 поражений
3сегодня, 04:54Видео
Рекордные 56 очков от Николы Йокича не смогли спасти «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном»
9сегодня, 04:40Видео
Брэндон Ингрэм получил травму голеностопа и не закончил матч с «Оклахомой»
сегодня, 04:13Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Колоссос» сыграет с «Олимпиакосом», «Панионис» примет «Панатинаикос»
12 минут назад
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Монако», «Виллербан» сыграет с «Лиможем»
121 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Виртусом», «Скафати» примет «Тренто» и другие матчи
25 минут назад
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» встретится с «Фенербахче», «Тофаш» примет «Анадолу Эфес»
32 минуты назад
Зак Коллинз оштрафован на 35 тысяч долларов за грубый жест в адрес арбитра
1сегодня, 04:20
ACB. «Андорра» проиграла «Сарагосе», «Валенсия» победила «Жирону» и другие результаты
вчера, 22:50
Чемпионат Франции. «Нантер» выиграл у «Нанси», «Бурк» разобрался с «Ле-Маном» и другие результаты
вчера, 22:28
Чемпионат Италии. «Дертона» дома уступила «Тревизо», «Пистоя» проиграла «Трапани Шарк»
вчера, 21:46
Чемпионат Греции. «Лаврион» выиграл у «Ариса», «Перистери» был сильнее АЕКа
вчера, 20:26
Адриатическая лига. «Будучность» разгромила «Студентски центар»
вчера, 20:24