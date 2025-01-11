Процент реализации бросков Янниса Адетокумбо с игры выше, чем с линии штрафных

Яннис Адетокумбо в этом сезоне бросает с игры лучше, чем с линии штрафных.

После вчерашнего матча «Милуоки » против «Орландо» (109:106) процент реализации бросков Адетокумбо с игры равен 60,2. При этом с линии штрафных лидер «Бакс» бросает с точностью 59,1 процента.