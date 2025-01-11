Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Каршияка», «Маниса» сыграет с «Бююкчекмедже»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Тюрк Телеком» примет «Каршияку», «Маниса» дома сыграет с «Бююкчекмедже».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 12-1, Тофаш – 10-3, Анадолу Эфес – 10-3, Галатасарай – 10-3, Бешикташ – 9-4, Каршияка – 8-5, Бахчешехир – 8-5, Мерсин – 7-6, Бурсаспор – 7-6, Петким Спор – 5-8, Тюрк Телеком – 5-8, Маниса – 3-10, Бююкчекмедже – 3-10, Яловаспор – 3-10, Дарушафака – 2-11, Меркезефенди – 2-11,.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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