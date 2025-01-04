Чемпионат Турции. «Галатасарай» принимает «Манису», «Бурсаспор» сыграет с «Мерсином»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Галатасарай » принимает «Манису», «Бурсаспор » сыграет с «Мерсином». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 11-1, Анадолу Эфес – 10-2, Тофаш – 10-2, Бешикташ – 8-4, Галатасарай – 9-3, Каршияка – 8-4, Бахчешехир – 7-5, Бурсаспор – 6-5, Мерсин – 6-6, Петким Спор – 5-8, Тюрк Телеком – 4-8, Маниса – 3-9, Бююкчекмедже – 3-10, Яловаспор – 2-10, Меркезефенди – 2-10, Дарушафака – 2-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.