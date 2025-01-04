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Чемпионат Турции. «Галатасарай» принимает «Манису», «Бурсаспор» сыграет с «Мерсином»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Галатасарай» принимает «Манису», «Бурсаспор» сыграет с «Мерсином».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 11-1, Анадолу Эфес – 10-2, Тофаш – 10-2, Бешикташ – 8-4, Галатасарай – 9-3, Каршияка – 8-4, Бахчешехир – 7-5, Бурсаспор – 6-5, Мерсин – 6-6, Петким Спор – 5-8, Тюрк Телеком – 4-8, Маниса – 3-9, Бююкчекмедже – 3-10, Яловаспор – 2-10, Меркезефенди – 2-10, Дарушафака – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoчемпионат Турции
logoБурсаспор
logoБююкчекмедже
logoГалатасарай
результаты
logoМаниса
logoМерсин
logoПетким Спор
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