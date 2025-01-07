Расселл Уэстбрук о Николе Йокиче: «Часто взаимодействуем, не говоря ни слова. Наши мысли сходятся»

Расселл Уэстбрук заявил, что у него отличные взаимоотношения с Николой Йокичем.

«Он не слишком разговорчивый, но мы много разговариваем во время игры.

Мы часто взаимодействуем, не говоря ни слова, и это здорово. Наши мысли сходятся. У нас отличные взаимоотношения.

Моя задача — облегчить ему игру, а он делает это для всех остальных», – сказал разыгрывающий «Денвера ».