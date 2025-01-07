Расселл Уэстбрук о Николе Йокиче: «Часто взаимодействуем, не говоря ни слова. Наши мысли сходятся»
Расселл Уэстбрук заявил, что у него отличные взаимоотношения с Николой Йокичем.
«Он не слишком разговорчивый, но мы много разговариваем во время игры.
Мы часто взаимодействуем, не говоря ни слова, и это здорово. Наши мысли сходятся. У нас отличные взаимоотношения.
Моя задача — облегчить ему игру, а он делает это для всех остальных», – сказал разыгрывающий «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт DNVR Nuggets в соцсети X
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