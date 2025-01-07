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Расселл Уэстбрук о Николе Йокиче: «Часто взаимодействуем, не говоря ни слова. Наши мысли сходятся»

Расселл Уэстбрук заявил, что у него отличные взаимоотношения с Николой Йокичем.

«Он не слишком разговорчивый, но мы много разговариваем во время игры.

Мы часто взаимодействуем, не говоря ни слова, и это здорово. Наши мысли сходятся. У нас отличные взаимоотношения.

Моя задача — облегчить ему игру, а он делает это для всех остальных», – сказал разыгрывающий «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт DNVR Nuggets в соцсети X
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
logoНикола Йокич
logoДенвер
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