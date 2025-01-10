Центровой Михаэль Кессенс перешел из «Парижа» в «Альбу»
Михаэль Кессенс продолжит карьеру в Германии.
Центровой (33 года, 206 см) был выведен из заявки «Парижа» в Евролиге в четверг на этой неделе и не сможет принять участие в оставшейся части турнира.
Кессенс подписал с «Альбой» контракт до конца текущего сезона. Баскетболист набирал 2,4 очка и 1,6 подбора за 8 минут в чемпионате Франции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Альбы»
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