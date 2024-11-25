Американский центровой Дэвид Маккормак перешел из «Милана» в «Альбу»
Дэвид Маккормак покинул «Милан» после 10 матчей.
Американский центровой (25 лет, 208 см), чемпион NCAA 2022 года, присоединился к итальянскому клубу этим летом, но практически не получил игрового времени в Евролиге.
Сезон-2023/24 Маккормак начинал в «Дарушафаке», а затем перебрался в «Галатасарай».
Средние показатели американского баскетболиста по итогам игрового года составили 14,2 очка и 7,2 подбора за встречу при 60,1% с игры в чемпионате Турции, а также 13,2 очка и 6,8 подбора в рамках Лиги чемпионов.
Центровой перешел в немецкую «Альбу» и уже провел первую тренировку с новой командой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Альбы»
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