Американский центровой Дэвид Маккормак перешел из «Милана» в «Альбу»

Дэвид Маккормак покинул «Милан» после 10 матчей.

Американский центровой (25 лет, 208 см), чемпион NCAA 2022 года, присоединился к итальянскому клубу этим летом, но практически не получил игрового времени в Евролиге .

Сезон-2023/24 Маккормак начинал в «Дарушафаке», а затем перебрался в «Галатасарай».

Средние показатели американского баскетболиста по итогам игрового года составили 14,2 очка и 7,2 подбора за встречу при 60,1% с игры в чемпионате Турции, а также 13,2 очка и 6,8 подбора в рамках Лиги чемпионов.

Центровой перешел в немецкую «Альбу» и уже провел первую тренировку с новой командой.