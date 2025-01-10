Дрю Хэнлен: «Тайризу Халибертону не удалось потренироваться этим летом из-за травмы»

Дрю Хэнлен объяснил слабое начало сезона защитника «Индианы».

«В прошлом году он поспешил вернуться на паркет, чтобы отыграть 65 матчей по правилам НБА , и так и не вернул свою форму. После чего усугубил свою травму на Олимпиаде.

После турнира он не смог тренироваться, потому что пытался долечиться. За все лето ему так и не удалось вернуться к тренировкам.

В этом году давление добралось до него по-настоящему и начало вредить», – заключил известный персональный тренер.