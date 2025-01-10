Дрю Хэнлен: «Тайризу Халибертону не удалось потренироваться этим летом из-за травмы»
Дрю Хэнлен объяснил слабое начало сезона защитника «Индианы».
«В прошлом году он поспешил вернуться на паркет, чтобы отыграть 65 матчей по правилам НБА, и так и не вернул свою форму. После чего усугубил свою травму на Олимпиаде.
После турнира он не смог тренироваться, потому что пытался долечиться. За все лето ему так и не удалось вернуться к тренировкам.
В этом году давление добралось до него по-настоящему и начало вредить», – заключил известный персональный тренер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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