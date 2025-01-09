Аарон Несмит тренируется 5 на 5 и восстанавливает форму для возвращения на паркет
Аарон Несмит заканчивает реабилитацию.
25-летний форвард «Индианы» не играл с начала ноября из-за травмы голеностопа.
Главный тренер Рик Карлайл заявил, что баскетболист тренируется в формате 5 на 5. Игроку потребуется время на восстановление физической формы после пропуска 2 месяцев.
Травма Несмита оказалась более серьезной, чем ожидалось в начале.
Форвард набирал 9,2 очка и 4 подбора за 23 минуты в среднем в первых 6 матчах нынешнего сезона. «Пэйсерс» идут в зоне плей-офф на 6-м месте с результатом 20-18.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дастина Допирака
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