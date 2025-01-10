Чарльз Баркли о желании «Санз» выменять Батлера: «Девин Букер слишком милый»

Чарльз Баркли объяснил желание «Финикса» выменять Джимми Батлера.

По мнению члена Зала славы, это связано с лидерскими качествами Девина Букера .

«Девин Букер – потрясающий игрок, но как человек он слишком милый. Держать под контролем других игроков – это не его. Мне кажется, что именно поэтому «Санз» нацелены на Джимми Батлера . Потому что Джимми не потерпит, чтобы в его команде творилось что-то подобное», – заявил эксперт.