Чарльз Баркли о желании «Санз» выменять Батлера: «Девин Букер слишком милый»
Чарльз Баркли объяснил желание «Финикса» выменять Джимми Батлера.
По мнению члена Зала славы, это связано с лидерскими качествами Девина Букера.
«Девин Букер – потрясающий игрок, но как человек он слишком милый. Держать под контролем других игроков – это не его. Мне кажется, что именно поэтому «Санз» нацелены на Джимми Батлера. Потому что Джимми не потерпит, чтобы в его команде творилось что-то подобное», – заявил эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Arizona Sports
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