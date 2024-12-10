Джейлен Брансон о критике своего подкаста: «Если бы я слушал каждое мнение, меня бы не было в НБА»

Джейлен Брансон рассказал, что часто слышит критику по поводу своего подкаста.

По словам звездного разыгрывающего «Никс», он старается абстрагироваться от мнений со стороны.

«Могу точно сказать, что наш подкаст постоянно подвергается критике. Если бы я слушал каждое мнение о том, что я уже сделал или делаю сейчас, меня бы просто не было в НБА », – заявил Брансон .

Брансон и его одноклубник Джош Харт ведут подкаст Roommates Show.