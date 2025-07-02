Джарен Джексон перенес операцию и пропустит как минимум три месяца
Джарен Джексон выбыл как минимум на три месяца.
Тяжелый форвард «Мемфиса» перенес операцию по поводу травмы большого пальца ноги и пройдет повторное обследование через 12 недель, сообщает Clutch Points.
Ожидается, что он полностью восстановится.
Ранее сообщалось, что на восстановление после операции может потребоваться 4-5 месяцев.
Джексон только что договорился о продлении контракта с «Мемфисом» на 5 лет, за которые он заработает 240 миллионов долларов.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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