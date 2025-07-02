Джарен Джексон перенес операцию и пропустит как минимум три месяца

Джарен Джексон выбыл как минимум на три месяца.

Тяжелый форвард «Мемфиса» перенес операцию по поводу травмы большого пальца ноги и пройдет повторное обследование через 12 недель, сообщает Clutch Points.

Ожидается, что он полностью восстановится.

Ранее сообщалось, что на восстановление после операции может потребоваться 4-5 месяцев.

Джексон только что договорился о продлении контракта с «Мемфисом» на 5 лет, за которые он заработает 240 миллионов долларов.