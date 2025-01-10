Джейсон Кидд о 1/6 с игры у Клэя Томпсона: «С ним все в порядке. Он будет готов проявить себя в следующем матче»
Джейсон Кидд отреагировал на неудачную игру Клэя Томпсона против «Блэйзерс».
У защитника «Далласа» 1/6 с игры, он не появлялся на площадке в четвертой четверти, несмотря на отсутствие травмированных Кайри Ирвинга и Луки Дончича.
«С ним все в порядке. У нас тут команда. Сегодня хорошо сыграли товарищи Клэя, они поддержали его.
Он будет готов проявить себя в следующем матче», – заявил главный тренер «Мэверикс».
«Даллас» организовал рывок 16:0 в 4-й четверти и одержал вторую победу подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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