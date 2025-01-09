Матч «Даллас – «Портленд» начнется на час раньше из-за плохой погоды

Матч «Даллас – «Портленд» начнется на час раньше.

Начало сегодняшнего матча между «Мэверикс» и «Блэйзерс» в «Американ Эйрлайнс-центре» перенесено на час раньше из-за неблагоприятных погодных условий.

Матч начнется в 3.30 по московскому времени.