Матч «Даллас – «Портленд» начнется на час раньше из-за плохой погоды
Матч «Даллас – «Портленд» начнется на час раньше.
Начало сегодняшнего матча между «Мэверикс» и «Блэйзерс» в «Американ Эйрлайнс-центре» перенесено на час раньше из-за неблагоприятных погодных условий.
Матч начнется в 3.30 по московскому времени.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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