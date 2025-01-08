Чарльз Баркли: «Лейкерс» ни о чем. Мы должны обсуждать их, потому что они всегда в центре внимания прессы»
Чарльз Баркли поделился мнением о «Лейкерс» .
Калифорнийцы во вторник уступили «Мэверикс» без Луки Дончича и Кайри Ирвинга со счетом 97:118.
«Лейкерс» ни о чем, тут все понятно. Мы должны обсуждать их, потому что они всегда в центре внимания прессы, но сама по себе команда там слабая. У них просто никакой уровень атлетизма.
Джейсон Кидд выиграл этот матч. Он сделал ставку на игру один на один, был уверен, что они смогут создавать хорошие броски. Так и получилось, ребятам из «Лейкерс» не удавалось удерживать оппонентов перед собой. Это был тренерский шедевр в исполнении Джейсона Кидда, потому что такие «Мэвз» не должны выигрывать с разницей в 20 очков», – считает эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
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