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Чарльз Баркли: «Лейкерс» ни о чем. Мы должны обсуждать их, потому что они всегда в центре внимания прессы»

Чарльз Баркли поделился мнением о «Лейкерс» .

Калифорнийцы во вторник уступили «Мэверикс» без Луки Дончича и Кайри Ирвинга со счетом 97:118.

«Лейкерс» ни о чем, тут все понятно. Мы должны обсуждать их, потому что они всегда в центре внимания прессы, но сама по себе команда там слабая. У них просто никакой уровень атлетизма.

Джейсон Кидд выиграл этот матч. Он сделал ставку на игру один на один, был уверен, что они смогут создавать хорошие броски. Так и получилось, ребятам из «Лейкерс» не удавалось удерживать оппонентов перед собой. Это был тренерский шедевр в исполнении Джейсона Кидда, потому что такие «Мэвз» не должны выигрывать с разницей в 20 очков», – считает эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
logoНБА
logoЛейкерс
logoДаллас
logoЧарльз Баркли
logoДжейсон Кидд
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