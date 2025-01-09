Тимофей Мозгов: «До района, где мы живем, пожары довольно далеко»

Тимофей Мозгов рассказал, что его дом в Калифорнии находится вдали от пожаров.

«До района, где мы живем, пожары довольно далеко.

Но масштаб катастрофы, конечно, сильно пугает. Сгорели целые кварталы, домов лишились мои друзья. Причиной стали аномальные погодные условия этой зимой. Такого не припомнят старожилы Калифорнии за последние 50 лет», — рассказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России.

В Калифорнии из‑за лесных пожаров в округе Лос‑Анджелес объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы десятки тысяч жителей.

Чрезвычайная ситуация может повлиять на расписание матчей НБА.