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«Мы очень рады, что он здоров». Карл-Энтони Таунс набрал 27 очков и 13 подборов, вернувшись в состав «Никс»

Карл-Энтони Таунс избежал серьезной травмы колена и вернулся на площадку.

Его присутствие, после 1 пропущенного матча, помогло «Никс» прервать неудачную серию из 3 поражений подряд. Таунс набрал 27 очков, 13 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота, реализовав 9 из 14 бросков с игры, 3 из 3 дальних и 6 из 6 со штрафной линии. «Нью-Йорк» одолел «Торонто» со счетом 112:98.

Несмотря на большое игровое время стартовой пятерки, «Нью-Йорк» находится среди команд с наименьшим пропущенным баскетболистами количеством матчей по причине травм.

«Карл-Энтони Таунс делает очень многое на площадке. Его присутствие стягивает на себя противника, открывает нам множество возможностей.

Но прежде всего, мы просто счастливы, что он здоров.

Не знаю, насколько оправдана дискуссия об игровом времени, но мы должны отдать должное нашим тренерам. Они проделывают великолепную работу. И нашим специалистам по физической подготовке. И нашему тренерскому штабу. Всем им», – заключил разыгрывающий Джейлен Брансон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Джейлена Брансона, соцсети Knicks Videos
logoДжейлен Брансон
logoНБА
logoТоронто
logoКарл-Энтони Таунс
logoНью-Йорк
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