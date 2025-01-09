«Торонто» подписал 10-дневный контракт с форвардом Юджином Оморуйи
Юджин Оморуйи присоединился к «Рэпторс».
27-летний канадский форвард (198 см) выступал за фарм-клуб «Торонто» в G-лиге с ноября. На его счету 16,8 очка, 5,8 подбора и 3,8 передачи за 26,3 минуты в среднем в четырех матчах.
За три сезона в НБА баскетболист провел 87 матчей за «Даллас», «Оклахому», «Детройт» и «Вашингтон», набирая в среднем 5,7 очка 2,3 подбора.
Оморуйи заключил с «Рэпторс» 10-дневное соглашение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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