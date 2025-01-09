«Торонто» подписал 10-дневный контракт с форвардом Юджином Оморуйи

Юджин Оморуйи присоединился к «Рэпторс».

27-летний канадский форвард (198 см) выступал за фарм-клуб «Торонто » в G-лиге с ноября. На его счету 16,8 очка, 5,8 подбора и 3,8 передачи за 26,3 минуты в среднем в четырех матчах.

За три сезона в НБА баскетболист провел 87 матчей за «Даллас», «Оклахому», «Детройт» и «Вашингтон», набирая в среднем 5,7 очка 2,3 подбора.

Оморуйи заключил с «Рэпторс» 10-дневное соглашение.