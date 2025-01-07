«Торонто» отчислит Бруну Фернанду

«Торонто» решил расстаться с Бруну Фернанду.

«Рэпторс» отчислят тяжелого форварда Бруну Фернанду (26 лет, 206 см) до того, как контракт игрока на 2,1 миллиона долларов станет полностью гарантированным к концу дня во вторник.

Ожидается, что «Рэпторс» сохранят свободное место в составе, чтобы иметь возможность подписывать игроков на 10-дневные контракты, а также чтобы у команды была гибкость перед дедлайном в следующем месяце.

Фернанду сыграл в 17 матчах в этом сезоне, набирая в среднем 3,4 очка и 3,0 передачи.