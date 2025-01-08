«Барселона» впервые в истории может пропустить Кубок Короля Испании. Команда идет 9-й в АСВ

«Барселона» рискует пропустить важный турнир.

У «Барсы» показатель 7-8 в чемпионате Испании, в настоящее время команда находится за пределами Топ-8 турнирной таблицы, что дает место в Copa del Rey.

Участники турнира будут подтверждены по итогам двух предстоящих матчей АСВ. Испанскому гранду необходимо выиграть как минимум одну из этих встреч («Гран-Канария», «Бильбао»).

«Барселона» ранее никогда не пропускала Кубок Короля Испании.