«Барселона» впервые в истории может пропустить Кубок Короля Испании. Команда идет 9-й в АСВ
«Барселона» рискует пропустить важный турнир.
У «Барсы» показатель 7-8 в чемпионате Испании, в настоящее время команда находится за пределами Топ-8 турнирной таблицы, что дает место в Copa del Rey.
Участники турнира будут подтверждены по итогам двух предстоящих матчей АСВ. Испанскому гранду необходимо выиграть как минимум одну из этих встреч («Гран-Канария», «Бильбао»).
«Барселона» ранее никогда не пропускала Кубок Короля Испании.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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