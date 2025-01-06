Джимми Батлер, как ожидается, продолжит играть за «Майами», если останется в команде после 7-матчевой дисквалификации

Джимми Батлер может продолжить выступления в составе «Хит».

Звездный защитник, как ожидается, продолжит играть за «Майами », если останется в команде по истечении 7-матчевой дисквалификации.

В пятницу флоридцы отстранили Батлера , который просит обменять его, на 7 матчей. «Хит» намерены отправить Джимми в другой клуб как можно скорее.