  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джимми Батлер, как ожидается, продолжит играть за «Майами», если останется в команде после 7-матчевой дисквалификации
3

Джимми Батлер, как ожидается, продолжит играть за «Майами», если останется в команде после 7-матчевой дисквалификации

Джимми Батлер может продолжить выступления в составе «Хит».

Звездный защитник, как ожидается, продолжит играть за «Майами», если останется в команде по истечении 7-матчевой дисквалификации.

В пятницу флоридцы отстранили Батлера, который просит обменять его, на 7 матчей. «Хит» намерены отправить Джимми в другой клуб как можно скорее.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
logoНБА
logoМайами
logoДжимми Батлер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
К граффити Джимми Батлера в Майами добавили надписи «распродажа» и «сдаюсь»
30вчера, 19:15Видео
Эрик Споэльстра о поражении (100:136) от «Юты»: «Не думаю, что у нас есть оправдания»
7вчера, 09:33
«Это не наше дело». Команда отреагировала на конфликт Джимми Батлера с организацией
14вчера, 05:59
«Голден Стэйт» не хочет включать Эндрю Уиггинса в возможный обмен Джимми Батлера
364 января, 16:36
Рекомендуем
Главные новости
Леброн пытался взять тайм-аут перед ключевой потерей «Лейкерс» в матче с «Рокетс», но судья не отреагировал
20 минут назадВидео
«Миннесота» подписала двусторонний контракт с Тристеном Ньютоном
52 минуты назад
Стив Керр о «-30» в матче с «Кингз»: «Просто еще одно поражение. Не более тревожная ситуация, чем при любом другом поражении»
7сегодня, 08:40
Малик Монк набрал 26 очков и 12 передач, «Сакраменто» разгромил «Голден Стэйт» и одержал 4-ю победу подряд
1сегодня, 08:32Видео
Марк Дэйгнолт о победе над «Бостоном»: «Один из 82 матчей»
1сегодня, 08:24
«Финикс» переведет Брэдли Била и Юсуфа Нуркича на скамейку
14сегодня, 07:55
Айзейя Хартенштайн и Трей Мерфи – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:37Видео
Шэй Гилджес-Александер набрал 33+11+6+3 в победном для «Оклахомы» матче с «Бостоном»
8сегодня, 07:25Видео
Аврамович, Балашов, Зубков, Найт и Руженцев – в символической пятерке тура Лиги ВТБ
сегодня, 07:14
«Оклахома» выиграла у «Бостона» и продлила серию побед до рекордной в истории клуба отметки «15»
9сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Партизаном»
13 минут назад
Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»
сегодня, 08:15
Чемпионат Италии. 28 очков Брукса помогли «Милану» разгромить «Пистою», «Реджо-Эмилия» уступила «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:51
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Дубай», «Црвена Звезда» разгромила ФМП и другие результаты
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. 32 очка Мартина помогли «Бешикташу» победить «Анадолу Эфес», «Каршияка» уступила «Фенербахче»
вчера, 19:45
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» уступил «Виллербану», «Монако» разгромил «Элан Шалон»
вчера, 17:49
Чемпионат Греции. 26 очков Нанна помогли «Панатинаикосу» победить ПАОК
вчера, 17:45
Василий Карасев: «Когда ты отбиваешься, у тебя появляются возможности для хороших атак, чем мы и пользовались»
вчера, 14:30
Йовица Арсич: «Когда отдаешь всего себя, удача начинает благоволить тебе»
вчера, 14:10
Миленко Богичевич: «Мы не играли с нужной энергией и с нужной агрессией»
вчера, 13:59
Рекомендуем