Джимми Батлер, как ожидается, продолжит играть за «Майами», если останется в команде после 7-матчевой дисквалификации
Джимми Батлер может продолжить выступления в составе «Хит».
Звездный защитник, как ожидается, продолжит играть за «Майами», если останется в команде по истечении 7-матчевой дисквалификации.
В пятницу флоридцы отстранили Батлера, который просит обменять его, на 7 матчей. «Хит» намерены отправить Джимми в другой клуб как можно скорее.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Miami Herald
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