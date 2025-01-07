Руди Гобер ударил Ивицу Зубаца локтем в спину, судьи не стали пересматривать

Руди Гобер ударил Ивицу Зубаца локтем в спину.

Инцидент случился за 4:22 до конца четвертой четверти матча между «Миннесотой» и «Клипперс ». Зубац накрыл бросок Гобера и забрал мяч, после чего центровой «Миннесоты» от злости ударил соперника локтем в спину.

Судьи не стали пересматривать эпизод, и Гобер избежал неспортивного фола.

Матч закончился победой «Миннесоты» со счетом 108:106.